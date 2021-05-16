Російська співачка українського походження Наташа Корольова вразила весняним образом

Як передає Politeka.net, 47-річна співачка намагається тримати себе у формі, постійно демонструючи розкішні вбрання. Корольова не володіє модельною фігурою, але цілком може похвалитися моложавим видом.

На свіжому фото артистка позувала в білосніжній сукні з мереживом і капелюшку. На ногах у зірки красувалися босоніжки з камінням. Співачка стояла біля телефонної будки, прикрашеної квітами.

"Весна", - коротко підписала фото співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дівчина-весна! Красуня!", "Все краше і красивіше", "Ви, Наташа, радісна і квітуча як сама весна!", "Завзята Наташа", "Такий капелюх не підходить до літньої сукні. Бочонок! Не за віком плаття. Одне лицемірство!", "І цій дівчині, не будемо говорити, скільки років, просто будь щаслива", "Натулечка, ти сама весна! Розумниця! Так тримати!", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова з Тарзаном вирушили на відпочинок. Незважаючи на скандал зі зрадами, який розгорівся навколо зоряної пари, подружжя всіляко демонструє любов і ідилію у відносинах. Днями вони опинилися на яхті, де святкували річницю своїх стосунків.

Нагадаємо, що Корольова пішла у відрив з мамою на яхті, кадри жарких танців: «Всі не вірять, що тобі 75 років».

Як повідомляла Politeka, 47-річна Корольова засвітила розваги біля басейну з подружкою: «ніщо так не прикрашає жінку, як...».

Також Politeka писала, що чоловік Корольової Тарзан приспустив труси перед 75-річною тещею: "у нашій сімейці...".