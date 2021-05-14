Чоловік відомої російської співачки українського походження Наташі Корольової Тарзан показав, як робить подарунок своїй тещі в одних трусах

Сергій Глушко встиг прославитися не тільки завдяки зірковій дружині, але ще і через свою професію - артист займається стриптизом під сценічним ім'ям Тарзан. Чоловік Корольової часто нагадує шанувальникам про свою професію, публікуючи провокаційні кадри в Instagram. Як пише Politeka.net, цього разу танцюрист вирішив показати, як робить подарунок своїй тещі.

З нагоди 75-річного ювілею матері Корольової, Людмили, Тарзан вирішив написати її портрет. На відео сама співачка зняла, як її чоловік працює над картиною. При цьому, робив Тарзан це в одних трусах. Для більшого епатажу артист злегка приспустив стрінги, проте його дружину, судячи з усього, це не бентежило.

"Ось так зяті малюють тещу. Ну, в нашій сімейці, веселій, саме так це і відбувається", - прокоментувала Корольова те, що відбувається.

Пізніше Тарзан опублікував відео з уже готовою картиною.

"Презент від щирого серця", - підписав він свою роботу.

Шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Клас, не перестаю захоплюватися вашим талантом. Браво!!! Думаю, мама Люда в захваті!", "Нічого собі! Яка краса. Сергій! Ви талантище!", "Який у Вас талант!", "Зять у мами люди-суперталантливий у всьому", "капець, який розумниця! Молодець", - пишуть люди.

Нагадаємо, Наташа Корольова в купальнику розлютила мережу, хвалившись відпочинком з Тарзаном: "З жиру біситеся!».

Як повідомляла Politeka, Королева пішла у відрив з мамою на яхті, кадри жарких танців: «Всі не вірять, що тобі 75 років».

Також Politeka писала, що Наташа Корольова після зрад Тарзана з розмахом відсвяткувала 20-ту річницю відносин: "Я у твоїх ніг...".