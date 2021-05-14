Муж известной российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Тарзан показал, как делает подарок своей теще в одних трусах

Сергей Глушко успел прославиться не только благодаря звездной жене, но еще и из-за своей профессии – артист занимается стриптизом под сценическим именем Тарзан. Муж Королевой часто напоминает поклонникам о своей профессии, публикуя провокационные кадры в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на этот раз танцор решил показать, как делает подарок своей теще.

По случаю 75-летнего юбилея матери Королевой, Людмилы, Тарзан решил написать ее портрет. На видео сама певица сняла, как ее муж работает над картиной. При этом, делал Тарзан это в одних трусах. Для большего эпатажа артист слегка приспустил стринги, однако его жену, судя по всему, это не смущало.

«Вот так зятья рисуют тещу. Ну, в нашей семейке, веселой, именно так это и происходит», - прокомментировала Королева происходящее.

Позже Тарзан опубликовал видео с уже готовой картиной.

«Презент от всей души», - подписал он свою работу.

Поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Класс, не перестаю восхищаться вашим талантом Сергей. Браво!!! Думаю, мама Люда в восторге!», «Ничего себе! Какая красота. Сергей! Вы талантище!», «Какой у Вас талант!», «Зять у Мамы Люды -суперталантливый во всём», «Капец, какой умница! Молодец», - пишут люди.

Напомним, Наташа Королева в купальнике разозлила сеть, хвастнув отдыхом с Тарзаном: «С жиру беситесь!».

Как сообщала Politeka, Королева ушла в отрыв с мамой на яхте, кадры жарких танцев: «Все не верят, что тебе 75 лет».

Также Politeka писала, что Наташа Королева после измен Тарзана с размахом отпраздновала 20-ю годовщину отношений: «Я у твоих ног…».