Российская певица Наташа Королева шумно отпраздновала годовщину отношений с мужем

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала видео с яхты, где они с Тарзаном зажигали под музыку.

«Абрикос - такой бархатный, сладкий, но не приторный, с крупной косточкой, которая скрывает внутри себя жизнь. День абрикосового варенья. Именно абрикосовое варенье, именно мамино абрикосовое варенье оказалось 20 лет назад на столе нашего первого с Сережей романтического свидания. И подобно абрикосовому дереву растёт, распускается и даёт свои плоды наша абрикосовая история любви», - отметила Королева.

Она подчеркнула, что их жизнь не без трудностей, но все еще счастливая, а любовь – крепкая как корни дерева.

«С праздником, сладусик @tarzan___official ты у моих, а я у твоих ног, спасибо не говори, в этом тебе помог Бог, Его и благодари! #20 лет вместе!», - отметила артистка.

В комментариях поклонники стали осуждать певицу за то, что она простила изменщика, а теперь с размахом отмечает с ним годовщину отношений.

«Одно не понятно...Николаева не простила, а тут на тебе», «Сами- то в это верите», «Если бы Королева не простила бы измену, то никакого бы абрикосового варенья не было.. Но так как гордости 0», - пишут пользователи сети.

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