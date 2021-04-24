Співачка Наташа Корольова постала з новою зачіскою
47-річна артистка стежить за зовнішністю, тому не виглядає на свій вік, пише Politeka.net. Співачка також зміняє стиль, намагаючись слідувати сучасній моді.
Цього разу Корольова постала в стильному спортивному костюмі й чорній косусі. Привертала увагу найбільше зачіска зірки - вона заплела дві кіски з синіми нитками.
Артистка широко відкрила рот і подивилася в камеру, притиснувши до чола руки.
"Просто добре!!!",- написала Наташа, що молодиться.
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За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі мережі порівняли зірку зі старенькою матір'ю, а також зазначили, що їй слід схуднути, мовляв вона розповніла.
"Добре навесні в суботу, покататися на природу, сині коси заплести, "Символ" гордо співати в дорозі", " Крута 🔥", " Ластівка, ти СУПЕР!!! 🔥 💔 😍 😘 ", "Красоточка", "таким красуням, завжди має бути добре🙌 🔥", " красоточка ❤ ️
Як же класно було у Вегасі, не відпускає 🔥", " красуня!!! Трохи треба схуднути.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Наташа, спасибі за ваше тепло❤️❤️", "Наталочко, ви як промінчик сонця заряджаєте своїм теплом і позитивом", "як ви схожі на маму👏 🔥 🙌 🙌", "королева ❤️❤️", "Невдале фото, схожа на бабку, якій пенсію принесли на два дні раніше", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Наташа Корольова народилася в родині артистів. Мати зірки - Людмила Поривай - професор, заслужена артистка України та диригент хорової капели «Світоч», а батько - хормейстер академічного хору.
Також в артистки є старша сестра, Руся, яка теж співачка.
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