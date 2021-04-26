Відома співачка Наташа Корольова опублікувала страшну історію

Як пише Politeka.net, Наташа Корольова народилася в Києві, але побудувала кар'єру успішної співачки в Росії. Артистка активно веде соціальні мережі, де часто ділитися особистим. Цього разу Наташа вирішила згадати страшну трагедію. Вибух на ЧАЕС.

"Мені було 12 років, коли моя подружка Наташа Папкіна прийшла в школу і розповіла, що вночі їм подзвонили стривожені родичі з Бейрута, де по радіо повідомили, що в Чорнобилі стався страшний вибух. Трагедія 26 квітня 1986 року розділила життя на до і після, вплинувши на життя і долі сотень тисяч людей та їхніх дітей, онуків... Важко уявити наслідки цього вибуху, про який ми тоді мало що знали. Але я знала, що і мій улюблений тато, і я, будучи дитиною, а також інші артисти повинні були виступити перед ліквідаторами аварії, і ми це робили, не думаючи про наслідки, про те, як опромінення вплине на життя і смерть мого тата, що буде зі мною. Тому що це був наш обов'язок-один одному допомагати. І ми бачили очі справжніх героїв, які ціною власного життя намагалися врятувати нас, і нашу планет від непоправної катастрофи... Пишу і мурашки по шкірі від спогадів, від переоцінки всього того, що з нами було. Цей день для мене особливо значущий, тому що він вперше навчив мене цінувати #життя і дякувати їй за все, що у нас є. З добрим серцем і вдячністю присвячую цей пост всім тим, хто вижив, всім тим, хто загинув, хто пережив болісні страждання... в ім'я нашого світлого і безпечного сьогодення і майбутнього", - написала Наташа.

Королева додала фото, де їй 12 років. А також показала кілька знімків самої Прип'яті.

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