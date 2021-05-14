Російська співачка українського походження Наташа Корольова показала, як розважається з подружкою
Як пише Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"#п'ятниця найкращий час для зустрічі з подружкою ! Юлька @yuliarydler, ілюстрація і точна цитата від @Julia__dogan сто відсотків про нас з тобою», - підписала кадри артистка.
Королева в капелюшку, футболці і смугастих шортах позувала з подружкою біля басейну. В руках вони тримали келихи.
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Цитати, які згадала співачка свідчать:» ніщо так не прикрашає жінку, як гроші, які вона сама заробила«,"у нас у всіх є історії, які ми ніколи не розповімо".
У мережі захоплюються фото королевою.
"Наташа-найкраща! Красива, розумна, талановита", " все абсолютно вірно сказано! Красуні" « " Розумничка, Наташа! Красуня!!! Ідеал дружини" « "Думаю, Наташа красуня в усі часи«," Наташа, відкрила Інстраграм, побачила вас, і настрій піднявся. Чесно", - пишуть в коментарях.
Раніше Королева показала, як проводить час з Тарзаном. Відпочиваючи на яхті, Королева з чоловіком обіймалися і цілувалися. Також артистка опублікувала яскраве фото в купальнику спортивного крою.
Нагадавши, чоловік королевою Тарзан приспустив труси перед 75-річною тещею: "у нашій сімейці..."
Як повідомляла Politeka, Королева пішла у відрив з мамою на яхті, кадри жарких танців: «Всі не вірять, що тобі 75 років».
Також Politeka писала, що Наташа Корольова після зрад Тарзана з розмахом відсвяткувала 20-ту річницю відносин:»я у твоїх ніг...".