Российская певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как развлекается с подружкой

Как пишет Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

«#пятница лучшее время для встречи с подружкой ! Юлька @yuliarydler , иллюстрация и точная цитата от @julia__dogan сто процентов про нас с тобой», - подписала кадры артистка.

Королева в шляпке, футболке и полосатых шортах позировала с подружкой у бассейна. В руках они держали бокалы.

Цитаты, которые упомянула певица гласят: «Ничто так не украшает женщину, как деньги, которые она сама заработала», «У нас у всех есть истории, которые мы никогда не расскажем".

В Сети восхищаются фото Королевой.

«Наташа-самая лучшая! Красивая, умная, талантливая», «Всё абсолютно верно сказано! Красотки», «Умничка, Наташа! Красотка!!! Идеал жены», «Думаю, Наташа красавица во все времена», «Наташа, открыла инстраграм, увидела вас, и настроение поднялось. Честно», - пишут в комментариях.

Ранее Королева показала, как проводит время с Тарзаном. Отдыхая на яхте, Королева с мужем обнимались и целовались. Также артистка опубликовала яркое фото в купальнике спортивного кроя.

Напомним, муж Королевой Тарзан приспустил трусы перед 75-летней тещей: "В нашей семейке..."

Как сообщала Politeka, Королева ушла в отрыв с мамой на яхте, кадры жарких танцев: «Все не верят, что тебе 75 лет».

Также Politeka писала, что Наташа Королева после измен Тарзана с размахом отпраздновала 20-ю годовщину отношений: «Я у твоих ног…».