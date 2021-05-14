Российская певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как развлекается с подружкой
Как пишет Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.
«#пятница лучшее время для встречи с подружкой ! Юлька @yuliarydler , иллюстрация и точная цитата от @julia__dogan сто процентов про нас с тобой», - подписала кадры артистка.
Королева в шляпке, футболке и полосатых шортах позировала с подружкой у бассейна. В руках они держали бокалы.
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Цитаты, которые упомянула певица гласят: «Ничто так не украшает женщину, как деньги, которые она сама заработала», «У нас у всех есть истории, которые мы никогда не расскажем".
В Сети восхищаются фото Королевой.
«Наташа-самая лучшая! Красивая, умная, талантливая», «Всё абсолютно верно сказано! Красотки», «Умничка, Наташа! Красотка!!! Идеал жены», «Думаю, Наташа красавица во все времена», «Наташа, открыла инстраграм, увидела вас, и настроение поднялось. Честно», - пишут в комментариях.
Ранее Королева показала, как проводит время с Тарзаном. Отдыхая на яхте, Королева с мужем обнимались и целовались. Также артистка опубликовала яркое фото в купальнике спортивного кроя.
Напомним, муж Королевой Тарзан приспустил трусы перед 75-летней тещей: "В нашей семейке..."
Как сообщала Politeka, Королева ушла в отрыв с мамой на яхте, кадры жарких танцев: «Все не верят, что тебе 75 лет».
Также Politeka писала, что Наташа Королева после измен Тарзана с размахом отпраздновала 20-ю годовщину отношений: «Я у твоих ног…».