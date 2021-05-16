Российская певица украинского происхождения Наташа Королева впечатлила весенним образом
Как передает Politeka.net, 47-летняя певица старается держать себя в форме, постоянно демонстрируя роскошные наряды. Королева не обладает модельной фигурой, но вполне может похвастаться моложавым видом.
На свежем фото артистка позировала в белоснежном платье с кружевом и шляпке. На ногах у звезды красовались босоножки с камнями. Певица стояла возле телефонной будки, украшенной цветами.
«Весна», - коротко подписала фото певица.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Девушка-весна! Красотка!», «Все краше и краше», «Вы, Наташа, радостная и цветущая как сама весна!», «Задорная Наташа», «Такая шляпа не подходит к летнему платью. Боченок! Не по возрасту платье. Одно лицемерие!», «И этой девушке, не будем говорить, сколько лет, просто будь счастлива», «Натулечка, ты сама весна! Умница! Так держать!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Наташа Королева с Тарзаном отправились на отдых. Несмотря на скандал с изменами, который разгорелся вокруг звездной пары, супруги всячески демонстрируют любовь и идиллию в отношениях. На днях они оказались на яхте, где праздновали годовщину своих отношений.
Напомним, что Королева ушла в отрыв с мамой на яхте, кадры жарких танцев: «Все не верят, что тебе 75 лет».
Как сообщала Politeka, 47-летняя Королева засветила развлечения у бассейна с подружкой: «Ничто так не украшает женщину, как…».
Также Politeka писала, что муж Королевой Тарзан приспустил трусы перед 75-летней тещей: "В нашей семейке...".