Така ж як у 16 років

Російська співачка українського походження Наташа Корольова показала, як розважається з молодим красенем

Як пише Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

47-річна співачка показала кадри, на яких вона веселиться поруч з молодим чоловіком. Королева вирішила поділитися своїм настроєм.

"Хто пам'ятає, як в 90х Алан Чумак заряджав воду від усіх хвороб??? Цим постом я заряджаю всіх на позитив і хороші емоції , ділюся з вами моїм весняним настроєм!!! Посміхніться - від посмішки стане всім світліше!!! З любов'ю ваша Наташа», - написала співачка.

На відео вона додала метеликів, які кружляли навколо її голови.

"Я метелик", - каже радісна Наташа.

Кадри активно коментують в мережі. Також користувачів зацікавила особистість чоловіка, з яким так радісно співачка. Однак цього вона вирішила не розкривати.

"Наташа ви прекрасні!!! Ви природні, і по життю запальничка 🔥 🔥 🔥вашим друзям дуже пощастило", "яка ви кльова! Дуже поважаю вас і люблю", "як завжди завзята, молода", "красуня🔥, така ж як в 16 років", "а поруч з вами, Ваш новий, хлопчик?",- пишуть в коментарях.

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