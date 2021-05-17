Такая же как в 16 лет

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как развлекается с молодым красавцем

Как пишет Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

47-летняя певица показала кадры, на которых она веселится рядом с молодым мужчиной. Королева решила поделиться своим настроением.

«Кто помнит, как в 90х Алан Чумак заряжал воду от всех болезней??? Этим постом я заряжаю всех на позитив и хорошие эмоции , делюсь с вами моим весенним настроением!!! Улыбнитесь - от улыбки станет всем светлей!!! С любовью ваша Наташа», - написала певица.

На видео она добавила бабочек, которые кружились вокруг ее головы.

«Я бабочка», - говорит радостная Наташа.

Кадры активно комментируют в Сети. Также пользователей заинтересовала личность мужчины, с которым так радостно певица. Однако этого она решила не раскрывать.

«Наташа вы великолепны!!! Вы естественны, и по жизни зажигалка 🔥🔥🔥Вашим друзьям очень повезло», «Какая вы клевая! Очень уважаю вас и люблю», «Как всегда задорная, молодая», «Красотка🔥, такая же как в 16 лет», «А рядом с вами, ваш новый, мальчик?», - пишут в комментариях.

Напомним, 47-летняя Королева засветила развлечения у бассейна с подружкой: «Ничто так не украшает женщину, как…»

Как сообщала Politeka, Королева ушла в отрыв с мамой на яхте, кадры жарких танцев: «Все не верят, что тебе 75 лет».

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