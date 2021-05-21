Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про те, що її син почав звертати увагу на дівчат

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram знаменитість показала, як проводить час з сином. На кадрах 9-річний Платон захоплено обідає, поки мама знімає його на відео.

"Сімейний обід. Сьогодні у мене є можливість провести його з моїм синочком", - похвалилася Мішина.

Актриса також розповіла, що її син дорослішає: хлопчик вже почав звертати увагу на дівчаток. Втім, поки привід виявився ніяк не пов'язаний з романтикою.

"Загалом, той вік, коли мій син вже помічає накачані губи у дівчаток. Зараз йдемо, проходить дівчина і він мені каже: "О, мам, дивись губи собі накачала як курка". І вона це все почула! Мені було дуже смішно і соромно", - зі сміхом розповіла Мішина.

Відзначимо, що сина актриса народила, ще будучи студенткою. З її батьком вона давно розлучилася. Раніше актриса розкрила, що він позбавлений батьківських прав і не спілкується з сином. Мішина стверджує, що він зможе повернутися в життя Платона тільки тоді, коли хлопчик буде досить дорослим, щоб самостійно прийняти рішення про це.

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