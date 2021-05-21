Головний герой шоу "Холостяк 11" Михайло Заливако готується обрати переможницю проекту

Як пише Politeka.net, довгоочікуваний момент настане вже сьогодні, але холостяк вирішив ще до ефіру відкрити таємницю фіналу. Він натякнув уважним шанувальникам, яку дівчину він вибрав.

"Кілька хвилин до ефіру. Кілька годин до прийняття, можливо, одного з найголовніших рішень в моєму житті. Можу сказати одне, при виборі я повністю віддався почуттям. Мій улюблений вислів "мізки пака!". Мені було абсолютно все одно, які "за" або "проти" видавав мій мозок. Сьогодні - я виберу ту, яка мене смішить, Ту, яка мене надихає і яка мене збуджує. Ту, у якої в очах саме той вогонь, який потрібен мені як чоловікові. Сьогодні кінець однієї історії, і можливо, початок нової", - написав чоловік.

У коментарях йому залишили масу відгуків. Думки щодо фіналістки шоу розділилися.

"Рахуємо секунди", «хоч би не Аня», «буде Аня, але Юля - це твоє», «Міша, нехай все буде по коханню», «Шкода, що ця Богдан переможе, щиро шкода», «ми сподіваємося, що це буде Зайка», «аби не Аню, це крах», "зроби правильний вибір", - пишуть глядачі.

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