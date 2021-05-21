Главный герой шоу "Холостяк 11" Михаил Заливако готовится выбрать победительницу проекта

Как пишет Politeka.net, долгожданный момент наступит уже сегодня, но холостяк решил еще до эфира приоткрыть тайну финала. Он намекнул внимательным поклонникам, какую девушку он выбрал.

«Несколько минут до эфира. Несколько часов до принятия, возможно, одного из самых главных решений в моей жизни. Могу сказать одно, при выборе я полностью отдался чувствам. Мое любимое выражение «мозги пака!». Мне было абсолютно всё равно, какие «за» или «против» выдавал мой мозг. Сегодня - я выберу ту, которая меня смешит, Ту, которая меня вдохновляет и которая меня возбуждает. Ту, у которой в глазах именно тот огонь, который нужен мне как мужчине. Сегодня конец одной истории, и возможно, начало новой», - написал мужчина.

В комментариях ему оставили массу отзывов. Мнения насчет финалистки шоу разделились.

«Считаем секунды», «Хоть бы не Аня», «Будет Аня, но Юля - это твоё», «Миша, пускай все будет по ЛЮБВИ», «Жаль, что эта Богдан победит, искренне жаль», «Мы надеемся, что это будет Зайка», «Лишь бы не Аню, это крах», «Сделай правильный выбор», - пишут зрители.

Напомним, что неожиданный поворот на "Холостяке", кого "забраковала" мама Заливако: "Очень обидно, что...".

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако признался в своих чувствах, не дожидаясь финала: "Повлияет на всю мою жизнь".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако не устоял перед Никитюк, в сеть попали кадры романтичного жеста: "Покорила с первого взгляда".