Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако звернувся до українців за порадою напередодні фіналу

Вже цієї п'ятниці, 21 травня, відбудеться фінал реаліті-шоу "Холостяк", про це пише Politeka.net. Головний герой Михайло звернувся в своєму Instagram за порадою користувачів.

Так, судячи з його посту, він дуже хоче знати думку українців з приводу його вибору.

"Менше тижня залишилося до фіналу проекту... І переді мною стоїть важке рішення, яке можливо, вплине на все моє життя! Три неймовірно красиві, і привабливі дівчата до яких я відчуваю почуття. Двом з них, я буду змушений сказати " Прости...». Загалом, є над чим подумати. Але серцю не накажеш! А як ви вчинили б на моєму місці? Керуючись серцем або головою?",- написав "Холостяк".

Користувачі в основному підтримали Юлю "зайчика", яку Міша несподівано повернув в проект, дівчина зізналася йому в коханні. Фанати миттєво відреагували на публікацію Заливако множинними коментарями:

"Міша, вибирайте серцем. Взаємної любові вам", " сподіваюся, що це буде зайка)))❤️", "Зайка найкраща❤️😍 😍", "зайка найкраща але це тільки моя думка, ви коли разом дуже красива пара 💑 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

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