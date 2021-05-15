"Холостяк" Михайло Заливако на цьому тижні знайомив учасниць зі своїми рідними та близькими, зробивши в кінці черговий важкий вибір

У 11-му випуску мама 31-річного харківського бізнесмена Лариса Іллівна влаштувала учасницям допит з пристрастю, який пройшли не всі, передає Politeka.net.

Так, поспілкувавшись з Анею, мама "Холостяка" помітила, що у неї є почуття до її сина. Але в той же час здивувалася, що дівчина мріє про трьох дітей, але не має розуміння, як поставити їх на ноги і зберегти сім'ю.

Зустрівшись з Розалі, Лариса Іллівна запідозрила, що між дівчиною і Мішею, швидше, дружба, ніж любов. Вона сказала синові, що їхня історія дуже нагадує те, як розвивалися її стосунки з колишнім чоловіком. "Щоб не повторювати наші помилки, треба не проморгати любов", – порадила жінка.

А ось з Дашею у Лариси Іллівна спілкування не склалося. Бесіда була напруженою: маму "Холостяка" відверто збентежило те, що спортсменка не має ніяких захоплень, крім роботи, і не говорить про почуття до її сина. А у Даші склалося враження, що Лариса Іллівна не підпускала її до себе, тому була розчарована.

Несподіваним поворотом на шоу стало повернення Юлії "Зайки". Дівчина запросила Мішу на місце їх першої зустрічі, в розкішний особняк, де зізналася в коханні. Під час побачення Юлія поспілкувалася з мамою Заливако за допомогою відеозв'язку. У підсумку, "Холостяк" прийняв рішення повернути "Зайку" на проєкт.

А ось Дашу Міша обділив квіткою на церемонії троянд, розпрощавшись з нею назавжди.

У своєму мікроблозі в Instagram Заливако звернувся до публіки:

"Після кожного ефіру, мені надходять сотні повідомлень із зазначенням, хто б мені краще підійшов, і кого Мені потрібно було б вибрати. Сьогодні, я вирішив піти на випередження 🤣. Пишіть в коментарях, будучи на моєму місці, кого б з учасниць ви вибрали з усього проєкту і чому? Хто є вашою фавориткою?"

Користувачі з ентузізамом обговорили рішення Міші повернути Юлію і вигнати Дашу:

"Юля Зайка❤️ дивилася на Вас двох зі сльозами на очах😍"

"Але точно не Анна, невже не видно, яка вона людина"

"Звичайно, Юля, у мене від вас мурашки по шкірі 😍"

"Юльчик сьогодні показала себе з іншого боку 👍"

"Боже, ну чому?( Єдина нормальна була"

"Розалі взагалі не підходить йому, а Аня не щира"

"Дуже прикро, що Даша пішла"

"Я не розумію, плачу. Ніколи більше ваше це гре*ане шоу дивитися не буду. Вона одна найщиріша".

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