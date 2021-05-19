Відома українська ведуча Леся Нікітюк надихнула головного героя 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайла Заливака на романтичний вчинок

Зустріч знаменитостей на одному із заходів у Києві привела несподіваному результату, який Леся показала у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, судячи з її посту, вони з Заливако зустрілися в гольф-клубі. "Холостяк" і ведуча вирішили поговорити і зробити пару спільних знімків, а в процесі бізнесмен вразив Лесю романтичним жестом. Так, на одному з фото можна побачити, як Заливако простягає їй келих шампанського, а вже на наступному кадрі вони обидва сміються.

Нікітюк зазначила, що троянди, які дарує «холостяк» дівчатам під час шоу, вражають не так сильно, як цей жест.

"Трояндочка від холостяка Заливака - це всього лише запрошення на побачення) келих ігристого – це назавжди", - підписала знімки ведуча.

Її шанувальники не змогли пройти повз цю посаду.

"Леся, треба брати", "я бачу ти прийняла його троянду", "красива пара могла б бути", "Леся, може будете черговою холостячкою?", "Підкорила холостяка з першого погляду", "ось вона – переможниця", "о, Лесюня, коли весілля?", "Супер!!!Леся, ви дуже добре виглядаєте", "і в підсумку він вибрав Лесю", - пишуть люди.

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