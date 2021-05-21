Популярний український співак Олег Винник розповів про розвиток вітчизняного шоу-бізнесу і показав себе під час виступу

Як повідомляє Politeka.net, артист присвятив новий пост у своєму Instagram церемонії "Українська пісня року". Зазначимо, що ця музична премія - спільний проект Винника та Михайла Поплавського. Цього року вона відбулася вдруге.

"У нашій країні багато недооцінених, але крутих талановитих артистів, які популяризують українську музику. Місія премії - звернути увагу на таких виконавців і нагородити тих, хто цікавий людям, а не окремим форматам. Також особливо приємно було зібрати легенд української пісні на одній сцені. Цінуйте справжнє, своє!", - написав співак.

Він поділився фотографіями з червоної доріжки і свого виступу на премії.

На них Винник постав спочатку в чорному брючному костюмі, а потім в чорних джинсах і жакеті з блискучими вставками.

Шанувальники бурхливо відреагували на пост свого кумира.

"Ви як завжди на висоті, надихати, любити, сяєте фото вогонь. Чекаємо з нетерпінням!!", "Красунчик", "ви найкращий", "підтримка і розвиток нашої Української - це гідна справа! Успіху вашому, Олег, спільному з м. Поплавським проекту! Фоточки класні!", "Олег ви самий наш улюблений дорогий і неповторний", - пишуть люди.

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