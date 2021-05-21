Популярный украинский певец Олег Винник рассказал о развитии отечественного шоу-бизнеса и показал себя во время выступления

Как сообщает Politeka.net, артист посвятил новый пост в своем Инстаграм церемонии «Українська пісня року». Отметим, что эта музыкальная премия – совместный проект Винника и Михаила Поплавского. В этом году она состоялась во второй раз.

«В нашей стране много недооцененных, но крутых талантливых артистов, которые популяризируют украинскую музыку. Миссия Премии - обратить внимание на таких исполнителей и наградить тех, кто интересен людям, а не отдельным форматам. Также особенно приятно было собрать легенд украинской песни на одной сцене. Цените настоящее, свое!», - написал певец.

Он поделился фотографиями с красной дорожки и своего выступления на премии.

На них Винник предстал сначала в черном брючном костюме, а затем в черных джинсах и жакете с блестящими вставками.

Поклонники бурно отреагировали на пост своего кумира.

«Вы как всегда на высоте, вдохновляете, любите, сияете Фото огонь. Ждём с нетерпением!!», «Красавчик», «Вы лучший», «Поддержка и развитие нашего украинского - это достойное дело! Успеха вашему, Олег, совместном с М. Поплавским проекту! Фоточки классные!», «Олег вы самый наш любимый дорогой и неповторимый», - пишут люди.

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