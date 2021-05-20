В сети появилось очаровательное фото Олега Винника с его маленькой фанаткой

Как сообщает Politeka.net, недавно известный украинский певец Олег Винник, который скрывает свою семью и личную жизнь, сообщил поклонникам радостную новость. Оказалось, что после "Голоса країни" и записи дуэта с молодой исполнительницей Элиной Иващенко, артист вернулся к концертной деятельности. В своем Instagram он ранее опубликовал список своих концертов в разных городах Украины, и в некоторых из них уже успел выступить. А соцсети артиста пестрят фото и видео с выступлений.

Так, недавно в одном из фан-аккаунтов в Instagram, посвященных Виннику, опубликовали его фото с маленькой фанаткой. Похоже снимок был сделан послед концерта прямо в зале. Олег появился перед камерой в белой футболке, он держит на руках маленькую девочку, которая целует его в щеку. Выглядит все это очень мило, а девочке на руках артиста позавидовали множество "волчиц".

В комментариях к фото пользователи тут же принялись обсуждать Винника и его юную фанатку. "Ангелочки, нежные зайчики", "Какая милота", "Прекрасно, молодец, супер", "Спасибо", "Очень красивая фотка, Олег", "Доза милоты. Как же девочке повезло", "Малышка, очень красивая", "Олег Анатолиевич, вам очень идет с этой нежной девочкой", "Красивые", "Тоже хочу такое фото", - пишут "волчицы" в комментариях к фото.

Отметим, что в недавнем интервью Олег Винник откровенно рассказал, почему скрывает свою семью и держит личную жизнь за семью замками. По словам знаменитости, раньше пресса отслеживала каждый его шаг, и поэтому теперь он делает все возможное, чтобы оградить свою личную жизнь от лишних глаз и сплетен.

Напомним, Олег Винник, выйдя на сцену с "тайной женой", покорил романтичным жестом: "Как это мило".

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