У день народження своєї молодшої дочки популярна співачка українського походження Світлана Лобода згадала про те, з якою проблемою зіткнулася за день до її пологів

21 травня в родині співачки велике свято: три роки тому в цей день на світ з'явилася її молодша дочка Тільда. Зірка вже привітала дівчинку в своєму Instagram, а пізніше вирішила поділитися зворушливою історією про своє самопочуття перед її пологами. Про це пише Politeka.net.

Так, співачка зізналася, що за день народження у неї виникла проблема з надмірним апетитом.

"За день до пологів Тільди на мене напав жор...Я їла все, що траплялося на моєму шляху. Їла з насолодою, як бачите. Це був такий кайф!",- написала Лобода.

Як доказ вона опублікувала відео, на якому прямо на вулиці їсть два морожених одночасно. Співачка виглядає дійсно щасливою і підтанцьовує під грає музику.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз її пост.

"Щаслива така, дуже люблю ваші архівні кадри", "як їй смачно. відео вогонь", "який акуратненький міні животик", "ви вирішили відразу по жесткачу, одне собі, друге теж собі", "ви просто світитеся від щастя", "схожа тут на Джулію Робертс", - пишуть люди.

Відзначимо, що навіть через три роки Лобода все ще не розкриває особистість батька Тільди. У співачки також є старша дочка Євангеліна, якій цього року виповнилося 10 років.

Нагадаємо, Лобода поділилася зворушливими фото з молодшою дочкою на руках: "Мій солодкий цукор".

Як повідомляла Politeka, Лобода хвалилася яскравим чином після зйомок, здивувавши шанувальників: "А що з носом?».

Також Politeka писала, що Лобода в боді і шкіряному плащі перетворилася в модель з обкладинки, вразивши довжиною своїх ніг: "Свєта, що ти твориш".