В день рождения своей младшей дочери популярная певица украинского происхождения Светлана Лобода вспомнила о том, с какой проблемой столкнулась за день до ее родов

21 мая в семье певицы большой праздник: три года назад в этот день на свет появилась ее младшая дочь Тильда. Звезда уже поздравила девочку в своем Инстаграм, а позже решила поделиться трогательной историей о своем самочувствии перед ее родами. Об этом пишет Politeka.net.

Так, певица призналась, что за день народов у нее возникла проблема с чрезмерным аппетитом.

«За день до родов Тильды на меня напал жор...Я ела все, что попадалось на моем пути. Ела с наслаждением, как видите. Это был такой кайф!», - написала Лобода.

В качестве доказательства она опубликовала видео, на котором прямо на улице ест два мороженных одновременно. Певица выглядит действительно счастливой и подтанцовывает под играющую музыку.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо ее поста.

«Счастливая такая, очень люблю Ваши архивные кадры», «как ей вкусно. видео огонь», «Какой аккуратненький мини животик», «Вы решили сразу по жесткачу, одно себе, второе тоже себе», «Вы просто светитесь от счастья», «Похожа тут на Джулию Робертс», - пишут люди.

Отметим, что даже спустя три года Лобода все еще не раскрывает личность отца Тильды. У певицы также есть старшая дочь Евангелина, которой в этом году исполнилось 10 лет.

Напомним, Лобода поделилась трогательными фото с младшей дочерью на руках: "Мой сладкий сахар".

Как сообщала Politeka, Лобода хвастнула ярким образом после съемок, удивив поклонников: «А что с носом?».

Также Politeka писала, что Лобода в боди и кожаном плаще превратилась в модель с обложки, впечатлив длиной своих ног: "Света, что ты творишь".