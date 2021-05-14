Известная украинская певица Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру в России, впечатлила эффектной внешностью
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, сделанное после съемок. Она похвасталась эффектным видом с крутой прической и красными губами. Певица использовала фильтр Инстаграм, который сделал ее внешность утонченной.
«Еду со съёмок...все-таки красная помада решает. Угадай, что снимаем?)», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Многих удивила внешность звезды, которая явно перестаралась с фотошопом.
«Совсем себя зафотошопила», «Самая красивая наша певица», «Лобода решает, а не помада», «Ооочень ждём новый трек и клип!», «Светлаааана!)) крашуля», «А что с носом?», «Светлана Вы очень яркая и талантливая», «обожаю когда на Вас красная помада, так эстетично и до невозможности прекрасно смотрится. Уже очень хотим посмотреть, что Вы там сняли», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Светлана Лобода озадачила зажигательными танцами. Артистка была одета в белые джинсы и пушистую шубу. Она пикантно танцевала, используя неприличные движения.
Напомним, что Лобода на отдыхе после опасной болезни обратилась с неожиданным предложением: "Если немного одиноко...".
Как сообщала Politeka, Лобода в боди и кожаном плаще превратилась в модель с обложки, впечатлив длиной своих ног: "Света, что ты творишь".
Также Politeka писала, что Лобода в белом пушке похвасталась своим первым миллионом: "За вашу любовь".