Співачка Світлана Лобода показала яскраві фото і похвалилася важливим досягненням

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно артистка перехворіла на коронавірус і навіть перенесла Концерти через хворобу, але вже повернулася до активної діяльності. Так, цього разу зірка вирішила похвалитися шанувальникам своїм першим мільйоном передплатників на своєму YouTube-каналі.

З цього приводу Світлана навіть потроїла яскраву фотосесію з табличкою від YouTube. На нових знімках вона з'явилася в епатажному образі - на ній сріблясті штани з бахромою і завищеною талією і біла пухнаста кофтинка, яка злегка оголює ідеальну талію. Волосся співачки розпущене в красивій укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж і гордовитий вираз.

У підписі до публікації Лобода написала: "YouTube 1🍋!!! Дякую за вашу любов❤ ️ Love # youtube # 1000000". Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки і вітати зірку з цим досягненням. "Спасибі не нам, а вам! За вашу творчість", "Спасибі Вам за те, що ця любов взаємна", "Далі більше. Спасибі за Вашу любов", "Ваші кліпи були кращими і залишаться ними", "Тобі спасибі за прекрасні пісні і незрівнянну творчість", "Красуня", - пишуть фанати.

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