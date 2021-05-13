Знаменита українська співачка Світлана Лобода показала новий образ в боді для обкладинки журналу

Зірка українського походження, яка вже давно живе і будує кар'єру в Росії, вирішила на ніч дивлячись порадувати своїх шанувальників стильними знімками в новому ефектному образі. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Кадри були зроблені для обкладинки одного з глянцевих журналів, тому на них Лобода позує, як справжня модель. Співачка також підібрали максимально яскравий і запам'ятовується образ.

Так, Лобода одягнена в чорний боді з практично повністю відкритими стегнами і глибоким декольте, а також яскраво-жовтий шкіряний плащ. Доповнюють образ співачки туфлі на підборах. Лобода позує, злегка спершись на високий табурет і розставивши ноги, щоб її фігура виглядала ще більш ефектно.

"У туфлях без каблука я не можу зосередитися. А ти?", - написала в підписі до знімків співачка.

Її шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію.

"Що спільного між Ейфелевою вежею і ногами Лободи? чим вище, тим більше дух захоплює!", "Після таких фотографій ми довго не зможемо зосередитися", "Свєта де твоя чудова посмішка? Шикарна, але посмішки не вистачає", "не можу зосередитися, коли бачу вас", "Свєта, що ти твориш", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".

Як повідомляла Politeka, Лобода після прем'єри нового кліпу надривно звернулася до шанувальників: "розумієте, як ніхто".

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