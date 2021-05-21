Колишній учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак вирішив відверто висловитися про любов до себе
Як повідомляє Politeka.net, гуморист з "Ліги сміху", якого свого часу відшила "холостячка" Ксенія Мішина, поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому Рибалка підняв дуже актуальну тему.
"Чи любите ви себе?! Багато хто вважає егоїзм чимось поганим і неналежним вихованій людині! Але, як на мене, здоровий егоїзм дуже допомагає в житті! Зрештою, навіть ті, хто жертвує своїми інтересами заради інших, швидше за все, чекає у відповідь подяки і заохочення! Чи це не егоїзм?",- поцікавився комік.
Він додав, що вважає любов до самого себе дуже корисною для людини.
"Так що любити себе корисно! Головне робити це не в публічних місцях!",- з гумором зазначив Рибак, запропонувавши передплатникам написати один одному компліменти в коментарях до його посту.
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Рибалка також поділився власним фото, зробленим на природі.
Передплатники тут же відреагували на публікацію.
"Брутальний мен", "Мамине сонечко", "Буся", "Красава, мачо", "коли весна в душі цвіте", - пишуть люди.
Раніше Рибак показав фото зі своєю новою коханою на ім'я Аліна. На чорно-білому фото пара завмерла, притулившись один до одного.
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