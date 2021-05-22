У п'ятницю, 21 травня, на телеканалі СТБ відбувся фінальний випуск популярного реаліті "Холостяк 11"

В результаті переможницею шоу стала Анна Богдан. Головний герой Михайло Заливако заявив, що закохався, і вручив дівчині кільце.

Як повідомляє Politeka.net, романтичними знімками парочки поділився на своїй сторінці в Instagram ведучий реаліті Григорій Решетняк.

Решетняк опублікував кілька яскравих фото з фотосесії пари, зроблені після завершення фінальної церемонії, на яких Михайло Заливако і Анна Богдан позують у вечірніх нарядах.

Михайло дбайливо обіймає кохану, поклавши руку на її спину. Анна позує в довгій бежевій сукні, розшитій мереживом. Пастельного кольору туфлі і висока укладка, стильний макіяж — чудовий образ королеви вечора готовий. На одному знімку коханий цілує її в губи, а на другому вони щасливо посміхаються в камеру.

Пара позує на тлі нічного міста Дубая в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У коментарях під знімками багато українців засудили вибір "Холостяка", зазначивши, що тепер у них пропало будь-яке бажання дивитися проект. Правда знайшлися і ті, хто побажав парі щастя і був радий вибору Михайла.

"Ось і закінчилося бажання дивитися холостяк", " Печаль"," Ось це жорсткий стрес на ніч"," розчарування всього проекту холостяк"," Міша заплутався", "чесно це найгірший фінал", "дивний вибір","дуже красиві і щасливі💏Аня моя фаворитка від початку🔥","в її очах було просто Щастя від перемоги, але ніяк не від любові".

Варто відзначити, що Анна Богдан – українська модель, турагент. Дівчина любить їздити по світу, займатися спортом і веселитися з друзями. Анна була одружена з екс-керівником офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом. Вона не уточнила, коли саме відбулося знайомство, але розповіла, що стосунки тривали 3 роки.

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