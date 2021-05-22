В пятницу, 21 мая, на телеканале СТБ состоялся финальный выпуск популярного реалити "Холостяк 11"

В результате победительницей шоу стала Анна Богдан. Главный герой Михаил Заливако заявил, что влюбился, и вручил девушке кольцо.

Как сообщает Politeka.net, романтическими снимками парочки поделился на своей странице в Instagram ведущий реалити Григорий Решетняк.

Решетняк опубликовал несколько ярких фото из фотосессии пары, сделанные после завершения финальной церемонии, на которых Михаил Заливако и Анна Богдан позируют в вечерних нарядах.

Михаил бережно обнимает любимую, положив руку на ее спину. Анна позирует в длинном бежевом платье, расшитом кружевом. Пастельного цвета туфли и высокая укладка, стильный макияж — восхитительный образ королевы вечера готов. На одном снимке любимый целует ее в губы, а на втором они счастливо улыбаются в камеру.

Пара позирует на фоне ночного города Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах.

В комментариях под снимками многие украинцы осудили выбор "Холостяка", отметив, что теперь у них пропало любое желание смотреть проект. Правда нашлись и те, кто пожелал паре счастья и был рад выбору Михаила.

"Вот и закончилось желание смотреть холостяк", "Печаль", "Вот это жёсткий стресс на ночь", "Разочарование всего проекта холостяк", "Миша запутался", "Честно это худший финал", "Странный выбор", "Очень красивые и счастливые💏Аня моя фаворитка от начала🔥", "В ее глазах было просто счастье от победы, но никак не от любви".

Стоит отметить, что Анна Богдан – украинская модель, турагент. Девушка любит ездить по миру, заниматься спортом и веселиться с друзьями. Анна была замужем за экс-руководителем Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом. Она не уточнила, когда именно произошло знакомство, но рассказала, что отношения длились 3 года.

Напомним, что неожиданный поворот на "Холостяке", кого "забраковала" мама Заливако.

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