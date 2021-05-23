Актриса Ольга Куриленко вразила ефектним знімком, зібравши колекцію компліментів

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, яка зіграла подружку суперагента Джеймса Бонда, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в ретро-образі.

Ольга позувала в одному знімному комірці, блиснувши округлостями на камеру. Дівчина, звичайно, прикрила руками найінтимніше, але при цьому залишила велику площу для фантазій. Пишна зачіска та макіяж зі стрілками в стилі 60-х органічно доповнили лук.

"Що ви робите на цих вихідних?", - запитала в шанувальників актриса.

Користувачі кинулися захоплюватися сміливим фото. Одним з перших пост оцінив єдиний син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко, поставивши "сердечко".

"Богиня! ❤"; "Ольга! Заради бога, перестань бути таким заворожуюче божевільною і прекрасною! 😍 😍 😍 😂"; "Клеопатра💟"; "Вау так приголомшливо😍 😍 🔥"; "ідеальний і кращий лук. 😍 "; "моя улюблена частина дня - бачити твою красиву посмішку 😍"; "ціную ваші красиві фото!!!!"; "Оля ти завжди прекрасна😘"; "Інстамоделі? Ти - світова модель🔥 😃"; "може бути, на вечірку 60-х, як ти😂 😍".

Нагадаємо, Ольга в 15 років переїхала з рідного Бердянська (Запорізька область, Україна) до Москви, де її запросили працювати в модельне агентство «Red Star». Перший досвід в кіно - головна роль в малобюджетному еротичному фільмі "Перст любові" (2005) французького режисера Діани Бертран. У січні 2008 року була обрана на роль «дівчини Джеймса Бонда» в черговому фільмі саги про агента 007.

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