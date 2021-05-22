Маша Полякова показала, що має пісенний талант і нітрохи не поступається багатьом зіркам української естради
Як повідомляє Politeka.net, старша донька знаменитої співачки Олі Полякової 16-річна Маша ще точно не вирішила, чим хоче займатися в майбутньому, тому пробує себе в різних областях.
У тому числі і в маминому "царстві" - вона вже якийсь час займається з педагогом з вокалу і прийшла пора продемонструвати успіхи в Instagram (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Для цього дівчинка записала кавер на популярну нині пісню "DEAD BLONDE - Хлопчик на дев'ятці". Вона постала перед користувачами мережі в стильній білій сорочці оверсайз, яку доповнював чорний корсет з ременями в зоні талії. З чорними стрілками і червоною помадою на губах дівчина заспівала композицію, скориставшись укулеле.
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Варто відзначити, що Полякова-молодша трималася перед камерою досить впевнено і розкуто.
Більшість підписників почали хвалити починаючу співачку, відзначаючи її красивий голос і закликаючи продовжувати вчитися і вдосконалювати майстерність. Також багато з них зазначили, що дівчинка перевершила зоряну маму.
"Цікаво, це стильно!👏 ", "Дуже гарний голос, як у мами", " Цікаво, послухати ще))) більше каверів 🔥, може щось з року)", " очманіти і не встати🔥", " Мама відпочиває", " Класноооо вся в маму😢 😍".
Нагадяємо, 16-річна дочка Полякової показала, як запалює з подружками ночами.
Як Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової поглумилася над" спотвореною " мамою, кадри.
Також Politeka повідомляла, що Полякова випитала у 16-річної дочки подробиці її особистого життя.