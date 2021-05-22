Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника виглядає просто чудово

Як повідомляє Politeka.net, дивлячись на 31-річну дружину ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника, яка нещодавно втретє стала мамою, неможливо не захопитися.

Через п'ять місяців після пологів фігура Христини виглядає ідеально, що вона продемонструвала на новому знімку в Instаgram.

Подружжя намагається провести разом кожну хвилинку. Особливо вони люблять відправитися за місто або зустрітися з друзями. У ці вихідні пара так і зробила. Вони поїхали на день народження своїх друзів. Саме цю подію у своєму особистому мікроблозі висвітлила Решетник.

"Погода нарешті нас потішила і сьогодні. Ми на плавання і за місто до друзів на ДН 🥳. А у Вас які плани?",- запитала Решетник у користувачів мережі.

Відразу помітно те, що Христина виглядає просто відмінно. Важко навіть повірити, що дівчина народила трьох дітей. Для знімка вона обрала стильний світшот з кумедним принтом і блакитні джинси, при цьому вона розпустила волосся і не нанесла на обличчя косметику.

Шанувальники залишили дружині телеведучого багато теплих відгуків і побажань, а також поділилися своїми планами на вихідні.

"У суботу на селі - день робочий. Але сьогодні свято, значить будемо відпочивати", "краса невимовна", "красуня".

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