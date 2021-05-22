Супруга ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника выглядит просто чудесно

Как сообщает Politeka.net, глядя на 31-летнюю супругу ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, которая недавно в третий раз стала мамой, невозможно не восхититься.

Спустя пять месяцев после родов фигура Кристины выглядит идеально, что она продемонстрировала на новом снимке в Instаgram.

Супруги стараются провести вместе каждую минутку. Особенно они любят отправиться за город или встретиться с друзьями. В эти выходные пара так и сделала. Они поехали на день рождения своих друзей. Именно это событие в своем личном микроблоге осветила Решетник.

"Погода наконец нас позабавила и сегодня. Мы на плавание и за город к друзьям на ДН 🥳. А у Вас какие планы?", - спросила Решетник у пользователей сети.

Сразу обращает на себя внимание то, что Кристина выглядит просто отлично. Трудно даже поверить, что девушка родила троих детей. Для снимка она выбрала стильный свитшот с забавным принтом и голубые джинсы, при этом она распустила волосы и не нанесла на лицо косметику.

Поклонники оставили супруге телеведущего много теплых отзывов и пожеланий, а также поделились своими планами на выходные.

"В субботу на селе - день рабочий. Но сегодня праздник, значит будем отдыхать", "Красота неописуемая", "Красотка".

Напомним, Жена ведущего реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника показала, как справляется с тремя сыновьями.

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