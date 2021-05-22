Співачка Настя Каменських запаморочила голову сміливими образами, в яких з'явилася в новому кліпі

34-річна зірка днями випустила пісню "Червоне вино", а також презентувала відеоролик на неї, передає Politeka.net.

У кліпі Каменських постала в двох "корсетних" образах, яких об'єднала одна пікантна деталь: божевільне декольте, що підкреслює красу її форм. Перше плаття - червоного кольору, всипане камінням, привертає увагу двома розрізами від стегна. Для цього вбрання Настя навіть змінила зачіску, зробивши собі коротенький чубчик і уклавши інші локони на плечах. Багато хто не впізнав артистку, переплутавши її з Мішель Андраде (підопічною чоловіка Насті, продюсера Потапа), а також з Селеною Гомес.

Другий наряд був чорного кольору і складався з верху-корсета, вишитого паєтками, та дуже "тісних" брюк. Цього разу Каменських відмовилася від чубчика, зібравши волосся у високий хвіст.

"Який образ з кліпу "Червоне вино" вам більше сподобався? ❤️ або 🖤?",- співачка поцікавилася в публіки.

Користувачі не стали тягнути з відповіддю:

"У червоному шик ❤️❤️"

"Красива... нереальна!🔥"

"обидва, але ❤️ прям ваау"

"У червоній сукні, просто вогонь, ви дуже красива"

"На Селену схожа на першій🤔"

"Опупіти можна, яка прекрасна наша улюблена Настя Україночка 🔥❤️обидва образи просто карколомні!"

"Обидва образи прекрасні, але мені здається 2-й тобі підходить більше"

"Я думав, це Андраде на першій фотці"

"Схожа чимось на дівчину з фільму "три метри над рівнем неба", зачіскою))"

"Перший міраж, прям смачний образ ❤️"

Нагадаємо, батько Насті Каменських після смерті є до неї у снах:"Попросила Всесвіт".

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