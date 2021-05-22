Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", поділилася романтичними і щасливими кадрами з домашньої зйомки

Після того, як стало відомо, що артистка стане головною героїнею другого сезону, в мережі не вщухають обговорення про долю, яка чекає Злату. Багато хто впевнений, що дівчині може повести також, як і Ксенії Мішиної, яка всупереч усьому зустріла свою любов і живе разом з чоловіком після проекту.

Сама Злата не сумує, готується до зйомок, займається схудненням, розповідає в Instagram про своє життя і, як видно, про фотосесії не забуває. Цього разу домашні та щасливі кадри сполохали мережу завдяки "головній зірці" - пухнастому улюбленцю Злати, який потрапив у кадр під час зйомки.

"Собака заходить в кадр і робота зупиняється ♥ ️ 😋 🙈 його звуть БУ🤍", - написала Злата.

Фанати не встояли: "який милашка 😍 😍 😍 пессс просто🔥 🙌;! Жодна собака не пройде повз😂 😂 кожна отримає свою тонну уваги від нас)) обожнюємо собак!; 😍він дає можливість перепочити🙌❤️; ну звичайно, як можна проігнорувати такого мимимишного песика; Собачка - Ведмедик 😏💯❤️; Собачка - Ведмедик 😏💯❤️; Неймовірно красива 😍 але вовни від неї, страшно уявити 🤪».

В цілому, 35 - річна виконавиця не може жити без руху, або тренує себе перед головним випробуванням-вже цієї осені вона стане "Холостячкою 2". Ну а поки зірка показала, як готує тіло до проекту. Про це вона повідомила у своїх "сторіз" в Instagram,

"Мені дуже подобається наносити розігріваючий гель на тіло перед тренуванням", - сказала красуня, намазуючи свій животик гелем.

За словами Огневич, вона бачить по шкірі хороший результат завдяки систематичним тренуванням з використанням гелю.

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