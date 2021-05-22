Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", поделилась романтичными и счастливыми кадрами из домашней съемки
После того, как стало известно, что артистка станет главной героиней второго сезона, в сети не утихают обсуждения о судьбе, которая ждет Злату. Многие уверены, что девушке может повести также, как и Ксении Мишиной, которая вопреки всему встретила свою любовь и живет вместе с мужчиной после проекта.
Сама Злата не унывает, готовится к съемкам, занимается похудением, рассказывает в Инстаграм о своей жизни и, как видно, о фотосессиях не забывает. В этот раз домашние и счастливые кадры всполошили сеть благодаря "главной звезде" - пушистому любимцу Златы, который попал в кадр во время съемки. Любимым мужчиной оказался белоснежный породистый пес "самоед", который покорил публику.
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«Собака заходит в кадр и работа останавливается ♥️😋🙈 Его зовут Бу 🤍», - написала Злата.
Фанаты не устояли: « Ой. Какой милашка😍😍😍 пессс просто 🔥🙌; ! Ни одна собака не пройдёт мимо😂😂 Каждая получит свою тонну внимания от нас)) Обожаем собак!; 😍он даёт возможность передохнуть🙌❤️; ну конечно, как можно проигнорировать такого мимимишного песика; Собачка - Мишка 😏💯❤️; Собачка - Мишка 😏💯❤️; Невероятно красивая 😍 но шерсти от неё, страшно представить 🤪».
В целом, 35-летняя исполнительница не может жить без движения, либо тренирует себя перед главным испытанием - уже этой осенью она станет "Холостячкой 2". Ну а пока звезда показала, как готовит тело к проекту. Об этом она сообщила в своих "сториз" в Инстаграм,
"Мне очень нравится наносить разогревающий гель на тело перед тренировкой", - сказала красотка, намазывая свой животик гелем.
По словам Огневич, она видит по коже хороший результат благодаря систематическим тренировкам с использованием геля.
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