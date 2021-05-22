Український продюсер, екс-учасник дуету "Потап і Настя" Олексій Потапенко порадував користувачів мережі

Як повідомляє Politeka.net, український продюсер і репер Потап, який днями відсвяткував 40-річчя і порадував шанувальників у Instagram несподівано ніжною композицією "Ровно".

Саме уривком з нової пісні поділився Потап з користувачами мережі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

У підписі до уривка Потап поцікавився у шанувальників, чи сподобався їм трек: "а ви вже слухали пісню "Ровно" з нового мого альбому #безреклами? Якщо так, то як вам такий # птп, а якщо ні, то послухайте і зніміть відео з тим з ким ви хочете прожити "рівно все життя"".

Ця пісня немов ознаменувала перехід українського співака в новий віковий і ментальний статус. Він вирішив ще глибше зануритися в лірику — і новий трек "Ровно" це ілюструє. Потап в ній показав себе з несподіваного боку ліричного співака.

Як зазначає сам Потап в одному з інтерв'ю трек "Ровно" став визнанням, присвятою жінкам — сильні чоловічі слова, адресовані тій, з ким хочеться прожити все життя.

Користувачі мережі відразу ж почали відповідати на питання Потапа і ділитися своєю думкою про пісню: "Пісня дуже красива і лірична. Переймаємося у вашу лірику, чекаємо прем'єру другого треку і завжди з вами! Знаю, що буде багато цікавого", "дуже крута пісня🔥", "саме такий Льоша, шалено подобається. 😍".

Нагадаємо, що Потап показав, що зумів заробити завдяки Мішель Андраді та іншим підопічним.

Як повідомляла Politeka, Потап похвалився єдиним сином, знявши його за цікавим заняттям.

Також Politeka писала, що Потап відправився в першу столицю України, розповівши деталі.