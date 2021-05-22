Украинский продюсер, экс-участник дуэта "Потап и Настя" Алексей Потапенко обрадовал пользователей сети
Как сообщает Politeka.net, украинский продюсер и рэпер Потап, который на днях отпраздновал 40-летие и порадовал поклонников в Instagram неожиданно нежной композицией "Ровно".
Именно отрывком из новой песни поделился Потап с пользователями сети (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
В подписи к отрывку Потап поинтерисовался у поклонников, понравился ли им трек: "А вы уже слушали песню "Ровно" из нового моего альбома #безрекламы? Если да, то как вам такой #птп, а если нет, то послушайте и снимите видео с тем с кем вы хотите прожить "ровно всю жизнь"".
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Эта песня словно ознаменовала переход украинского певца в новый возрастной и ментальный статус. Он решил еще глубже погрузиться в лирику — и новый трек "Ровно" это иллюстрирует. Потап в ней показал себя с неожиданной стороны лирического певца.
Как отмечает сам Потап в одном из интервью трек "Ровно" стал признанием, посвящением женщинам — сильные мужские слова, адресованные той, с кем хочется прожить всю жизнь.
Пользователи сети сразу же принялись отвечать на вопрос Потапа и делиться своим мнением о песни: "Песня очень красивая и лирическая. Проникаемся в вашу лирику, ждём премьеру второго трека и всегда с вами! Знаю, что будет много интересного", "Очень крутая песня 🔥", "Именно такой Леша, безумно нравится. 😍".
Напомним, что Потап показал, что сумел заработать благодаря Мишель Андраде и другим подопечным.
Как сообщала Politeka, Потап похвастался единственным сыном, засняв его за интересным занятием.
Также Politeka писала, что Потап отправился в первую столицу Украины, рассказав детали.