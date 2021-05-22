Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, поділилася своєю думкою з приводу нового героя проєкту та його вибору

Як відомо, 21 травня відбувся фінал одинадцятого сезону "Холостяка" з Михайлом Заливако. 31-річний харківський бізнесмен зупинив свій вибір на Анні, екс-дружині колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана.

Багатьох такий кінець здивував, адже напередодні Заливако повернув на проєкт свою вигнану раніше фаворитку Юлію "Зайку", якій більшість глядачів пророкували перемогу.

До гарячого обговорення фіналу приєдналася переможниця минулого сезону - Даша Квіткова. Дівчина вийшла заміж за екс-"Холостяка" Микиту Добриніна, і зараз пара чекає народження свого первістка.

У своєму пості в Instagram Даша вирішила звернути увагу публіки не настільки на вибір Михайла, як на поведінку дівчат, передає Politeka.net.

"Вже два сезони (10,11) спостерігаю те, що дівчата налаштовані до героя проєкту вельми в позитивному або нейтральному ключі, тобто вони просто шанобливо до нього ставляться, так як прийти на проєкт — був вибір дівчат. І мене це таааак приємно дивує😳 Мене радує, що незважаючи на те, що Холостяк зробив комусь неприємно, а комусь навіть боляче - всі розходяться нормально, без всякого г..) Це багато що говорить про мудрість і вихованість самих дівчат. Бажаю їм йти гідно і після проєкту Холостяк. В іншому випадку - це все виглядає дешево 🤷🏼‍♀️", - звернулася вона до учасниць.

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