Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, поделилась своим мнением по поводу нового героя проекта и его выборе

Как известно, 21 мая состоялся финал одиннадцатого сезона "Холостяка" с Михаилом Заливако. 31-летний харьковский бизнесмен остановил свой выбор на Анне, экс-супруге бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Многих такой конец удивил, ведь накануне Заливако вернул на проект свою изгнанную ранее фаворитку Юлию "Зайку", которой большинство зрителей пророчили победу.

К горячему обсуждению финала присоединилась победительница прошлого сезона - Даша Квиткова. Девушка вышла замуж за экс-"Холостяка" Никиту Добрынина, и сейчас пара ожидает рождения своего первенца.

В своем посте в Инстаграм Даша решила обратить внимание публики не столь на выбор Михаила, как на поведение девушек, передает Politeka.net.

"Уже два сезона (10,11) наблюдаю то, что девочки настроены к герою проекта весьма в позитивном или нейтральном ключе, то есть они просто уважительно к нему относятся, так как прийти на проект — был выбор девушек. И меня это таааак приятно удивляет😳 Меня радует, что несмотря на то, что Холостяк сделал кому-то неприятно, а кому-то даже больно — все расходятся нормально, без всякого г..) Это многое говорит о мудрости и воспитанности самих девушек. Желаю им идти достойно и после проекта Холостяк. В ином случае — это все выглядит дешево🤷🏼‍♀️", - обратилась она к участницам.

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