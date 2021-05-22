Український ведучий з тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав шокуючі кадри під час останньої поїздки

Як передає Politeka.net, свіжі знімки Комаров розмітив у себе в Instagram, в суботу 22 травня.

Так, популярний ведучий в рамках програми "Світ навиворіт" відвідав Пакистан і розповів багато незвіданого про цю країну.

"Вони відкрито п'ють самогон і вино, на їх кладовищах відкриті труни і черепа під ногами, їх жінки під час місячних зобов'язані йти на 5 днів в «менструальний будинок» в центрі селища. І все це-в консервативному Пакистані. Насилу віриться? Але це правда", - написав він.

Дмитро розповів, що глядачі зможуть побачити, як живуть жителі прикордонного гірського регіону біля Афганістану в Ісламській Республіці Пакистану, які називають себе калаші. Вони живуть разом з пакистанцями, але зовсім не за законами ісламу. Ці люди відрізняються навіть зовні, їхні обличчя часто більше схожі на європейські.

"Вони називають себе нащадками воїнів Олександра Македонського. Про їх релігію краще не читати в Інтернеті - там просто якийсь інформаційний хаос. Язичники, анімісти, багатобожники – як тільки їх не називають. Багато з того, що є в Інтернеті, виявилося неправдою, коли ми приїхали на місце і стали перевіряти інформацію», - повідомив ведучий.

Комаров зізнався, що вперше за всю експедицію його пригостили вином і самогонкою, і в даному випадку це було законно. Жителі запросили його до застілля, а він, у свою чергу, пригостив їх карпатським блюдом - банош з бринзою і білими грибами, які приготував з цієї нагоди.

"Мене дуже вразила експедиція до "невірних" Пакистану. Це унікальні люди, яких із сотень тисяч сьогодні залишилося всього близько 3000 чоловік. Пакистан не перестає дивувати і вражати," - резюмував він.

Нагадавши, Комаров з "Світ навиворіт" показав, з ким проводить час, далеко від молодої дружини.

Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" вразив кадрами і визнанням після небезпечної експедиції.

Також Politeka писала, Комаров з "Світ навиворіт" показав моторошні кадри з подорожі.