Украинский ведущий из тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал шокирующие кадры во время последней поездки

Как передает Politeka.net, свежие снимки Комаров разметил у себя в Инстаграм, в субботу 22 мая.

Так, популярный ведущий в рамках программы "Мир наизнанку" посетил Пакистан и рассказал много неизведанного об этой стране.

«Они открыто пьют самогон и вино, на их кладбищах открытые гробы и черепа под ногами, их женщины во время месячных обязаны уходить на 5 дней в «менструальный дом» в центре поселка. И все это – в консервативном Пакистане. С трудом верится? Но это правда», - написал он.

Дмитрий рассказал, что зрители смогут увидеть, как живут жители приграничного горного региона возле Афганистана в Исламской Республике Пакистана, которые называют себя калаши. Они живут вместе с пакистанцами, но совсем не по законам ислама. Эти люди отличаются даже внешне, их лица часто больше похожи на европейские.

«Они называют себя потомками воинов Александра Македонского. Про их религию лучше не читать в интернете – там просто какой-то информационный хаос. Язычники, анимисты, многобожники – как только их не называют. Многое из того, что есть в интернете, оказалось неправдой, когда мы приехали на место и стали проверять информацию», - сообщил ведущий.

Комаров признался, что впервые за всю экспедицию его угостили вином и самогонкой, и в данном случае это было законно. Жители пригласили его к застолью, а он, в свою очередь, угостил их карпатским блюдом - банош с брынзой и белыми грибами, которіе приготовил по этому случаю.

«Меня очень впечатлила экспедиция к «неверным» Пакистана. Это уникальные люди, которых из сотен тысяч сегодня осталось всего около 3000 человек. Пакистан не перестает удивлять и впечатлять», резюмировал он.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены.

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