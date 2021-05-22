Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін показав ніжне фото з вагітною дружиною

Як повідомляє Politeka.net, колишній учасник романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін, який після проекту одружився на Даші квітковій, зараз разом з коханою в очікуванні дива. Не так давно пара в своїх соцмережах повідомила про вагітність і тепер разом з шанувальниками очікують появи маленького дива.

Нещодавно у своєму Instagram екс-холостяк опублікував ніжне фото з вагітною дружиною, яке було зроблено на прогулянці пари в цікавій локації. На новому знімку Даша і Микита відображені обійнявшись, вона виглядає так ніби ось-ось народить - живіт ледь вміщається в кадрі. Перед камерою Добринін з'явився в синіх джинсах і світлій толстовці, а Даша позує в безформному бежевій сукні, поверх якого накинула об'ємну сорочку.

У підписі до фотографії "холостяк" розговорився з шанувальниками. "Натрапив на тебе, коли я найменше цього очікував, але коли найбільше цього потребував", - написав Микита. А шанувальники тут же почали активно обговорювати новий знімок пари, засинаючи їх компліментами в коментарях. "Найкращий холостяк і його обраниця за всі сезони", "Найкраща пара проекту "Холостяк". Гармонійна і міцна, на вас можна дивитися вічно", "Яка красива сім'я", "Любові вам", "Натрапила і завагітніла", "Ви неймовірні! Кожен день з вами з моменту вашого знайомства!", "Які гарні", "Дуже красиве вийшло фото", - пишуть фанати в коментарях.

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