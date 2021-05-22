Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал нежное фото с беременной женой

Как сообщает Politeka.net, бывший участник романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который после проекта женился на Даше Квитковой, сейчас вместе с любимой в ожидании чуда. Не так давно пара в своих соцсетях сообщила о беременности и теперь вместе с поклонниками ожидают появления маленького чуда.

Недавно в своем Instagram экс-холостяк опубликовал нежное фото с беременной женой, которое было сделано на прогулке пары в интересной локации. На новом снимке Даша и Никита запечатлены в обнимку, она выглядит так будто вот-вот родит – живот едва умещается в кадре. Перед камерой Добрынин появился в синих джинсах и светлой толстовке, а Даша позирует в бесформенном бежевом платье, поверх которого накинула объемную рубашку.

В подписи к фотографии "холостяк" разоткровенничался с поклонниками. "Наткнулся на тебя, когда я меньше всего этого ожидал, но когда больше всего в этом нуждался", - написал Никита. А поклонники тут же принялись активно обсуждать новый снимок пары, засыпая их комплиментами в комментариях. "Самый лучший холостяк и его избранница за все сезоны", "Самая лучшая пара проекта "Холостяк". Гармоничная и крепкая, на вас можно смотреть вечно", "Какая красивая семья", "Любви вам", "Наткнулась и забеременела", "Вы невероятные! Каждый день с вами с момента вашего знакомства!", "Какие красивые", "Очень красивое получилось фото", - пишут фанаты в комментариях.

Напомним, Беременная жена "Холостяка" Добрынина ошеломила фигурой в купальнике до беременности: "Такая была...".

Как сообщала Politeka, Беременная жена "Холостяка" Добрынина изумила дерзкой сменой имиджа: "Уже давно попала...".

Также Politeka писала, Беременная жена "Холостяка" Никиты Добрынина в белье обескуражила новой фигурой: "Пишите вы, а стыдно мне".