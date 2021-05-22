Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав себе в цікавому образі

Як пише Politeka.net, Влад Яма вже давно тішить українців своєю творчістю. Красунчик обожнює танцювати і брати участь в різних шоу. Також хореограф веде соціальні мережі, але днями заявив про те, що тимчасово зробить детокс сторіса Instagram.

Але, мабуть, вже час минув і Влад повернувся в сторіс Instagram, де опублікував нову фотографію. На ньому була жилетка, штани і біла футболка, а на руці можна побачити браслети. Яма пильно дивився в об'єктив камери, зачаровуючи поглядом.

"Чемпіонат по поглядам. Фінал", - написав танцюрист під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають: "Ти найкращий, продовжуй в тому ж дусі".

Повідомлялося, що популярний український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав цікавий образ перед появою на новому місці праці.

Не так давно популярний хореограф заявив про те, що вирішив спробувати себе в новому направленні: він став ведучим програми на одному з національних телеканалів. Офіційний дебют ями в якості телеведучого відбудеться вже наступної декади.



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