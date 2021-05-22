Бізнесвумен і колишня супутниця модельєра Андре Тана Аліна Харечко прокоментувала своє розлучення

Як відомо, пара перебувала у відносинах 12 років, 8 з яких у шлюбі. За цей час вони побудували не тільки свою бізнес-імперію, а й народили дочку Софію в 2016 році.

Півроку тому пара офіційно розлучилася. Як передає Politeka.net, у програмі "Зірковий шлях" Аліна відверто розповіла про причини розпаду сім'ї та про розподіл майна - що їм з донькою залишив дизайнер?

За словами Харечко, однією з причин розлучення став бізнес.

"Так, напевно, це правда, тому що ми працювали разом з Андрієм 10 років і, звичайно, ми бізнес приносили додому і обговорювали справи вдома. Коли дві сильних людини зустрічаються в бізнесі, це досить складно".

Дівчина додала, що розділ нажитого добра пройшов мирно, без ексцесів.

"Він залишив собі квартири, які у нього були в центрі Києва, віддав нам із Сонею будинок. В принципі, все чудово", - повідомила вона.

Що стосується взаємин з донькою, то тут пара теж досягла згоди.

"Ми розмовляли, пояснювали... Максимально намагаємося, щоб дочка була з татом", - поділилася Аліна.

До цього Андре Тан і його колишня оголосили про розставання в Instagram, кожен подякувавши іншому за проведені разом роки та народження дитини.

"Я дякую тобі за цей досвід! Дякую тобі за все. Ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо. У моєї дочки дуже талановитий тато, яким точно можна пишатися", - говорилося в меседжі Аліни.

У свою чергу, модельєр зазначив: "Любов пройшла у нас обох, але залишилася дружба, повага і вдячність!".

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