Бизнесвумен и бывшая спутница модельера Андре Тана Алина Харечко прокомментировала свой развод

Как известно, пара состояла в отношениях 12 лет, 8 из которых в браке. За это время они построили не только свою бизнес-империю, но и родили дочь Софию в 2016 году.

Полгода назад пара официально рассталась. Как передает Politeka.net, в программе "Зірковий шлях" Алина откровенно рассказала о причинах распада семьи и о разделе имущества - что им с дочкой оставил дизайнер?

По словам Харечко, одной из причин развода стал бизнес.

"Да, наверно, это правда, потому что мы работали вместе с Андреем 10 лет и, конечно, мы бизнес приносили домой и обсуждали дела дома. Когда два сильных человека встречаются в бизнесе, это достаточно сложно".

Девушка добавила, что раздел нажитого добра прошел мирно, без эксцессов.

"Он оставил себе квартиры, которые у него были в центре Киева, отдал нам с Соней дом. В принципе, все замечательно", - сообщила она.

Что касается взаимоотношений с дочкой, то тут пара тоже достигла согласия.

"Мы разговаривали, объясняли... Максимально стараемся, чтобы дочка была с папой", - поделилась Алина.

До этого Андре Тан и его бывшая объявили о расставании в Инстаграм, каждый поблагодарив другого за проведенные вместе годы и рождение ребенка.

"Я благодарю тебя за этот опыт! Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться", - говорилось в месседже Алины.

В свою очередь, модельер отметил: "Любовь прошла у нас обоих, но осталась дружба, уважение и благодарность!".

Напомним, Андре Тан, который сблизился с беременной Осадчей, раскрыл причину развода с женой: «После 8 лет брака…».

Как сообщала Politeka, Осадчая раскрыла, что ее связывает с Андре Таном, представ в платье "невесты": "Впечатляет".