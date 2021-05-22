Українська співачка Джамала розчулила шанувальників новим сімейним фото

Як повідомляє Politeka.net, Джамала і її чоловік Бекір Сулейманов-щасливі батьки двох чарівних хлопчиків: Емір-Рахмана і Селім Гірая. До слова, молодший синок пари нещодавно відсвяткував 10 місяців з дня народження.

Тепер у зірковій родині ще один вагомий привід для радості, нова сімейна зйомка, яку вони провели в саду. Знімками з фотосесії співачка поділилася у своєму Instagram-Stories.

На першому фото Джамала стоїть в саду на тлі квітучих каштанів, тримаючи за руку старшого синочка Еміра-Рахмана. На другому знімку сім'я позує разом: чоловік співачки Бекир Сулейманов трепетно тримає на руках молодшенького синочка пари Селім Гірая, а Джа тим часом тримає старшого хлопчика.

Дивлячись на знімки важко повірити, який швидкоплинний час, адже синочки співачки стали такими вже дорослими - її діти просто диво.

Зустрічаються в сторіз співачки і романтичний знімок з чоловіком, на якого вона дивиться з безмежною любов'ю, а також кадр, де Джамала позує одна.

Примітно, що вся сім'я вибрала для зйомки вбрання в бежевих відтінках, які підкреслюють незвичайну красу кожного з них.

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