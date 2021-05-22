"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська після програшу на конкурсі вирушила на відпочинок, дивуючи фігурою
Досить ввічливо поставившись до програшу і навіть подякувавши переможницю за час разом, проведений на конкурсі, дівчина вирішила приділити час собі і нарешті відпочити. Тому Єлизавета вирушила в спекотну відпустку, фотографіями з якого ділиться в соціальній мережі.
В її профілі в Instagram з'явилася серія відпускних фото. Єлизавета на кадрах позувала в блідо-бежевому вбранні з пікантними розрізами на талії і спині. Причому макіяж дівчини ідеально доповнив її Пляжний лук дня.
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Мінімум деталей, легкий загар і спокій у погляді показали дівчину з нового боку. Справа в тому, що Ястремська звикла блищати на публіці в досить яскравих нарядах і з макіяжем з очевидними акцентами на очах або губах.
Програвши на конкурсі, Єлизавета з гідністю заявила, що чесно вболівала за переможницю з Мексики Андреа Мезу, а її власні перемоги ще попереду. До слова, до цього Ястремська вже не раз перемагала в різних конкурсах краси.
"Красиві королеви, але головна королева завжди одна❤; любов з Філіппін🇵 🇭; Вау, яка велика кількість красунь; любов від Філі; поздоровлення🎉 👏; ми завжди будемо любити тебе🥺❤️🇺 🇦; відмінні фото 😍; дві прекрасні дами ...; Така чудова 🔥❤️; Люблю тебе з Таїланду❤️; ви всі такі милі разом❤; це чиста любов♥️🇨 🇷 🇺 🇦", - пишуть користувачі.
Нагадавши, Українка Ястремська показала розкішну сукню для фіналу конкурсу"Міс Всесвіт".
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Також Politeka писала, українцям показали вбрання, в якому Єлизавета Ястремська представить країну на конкурсі "Міс Всесвіт".