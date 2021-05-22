"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская после проигрыша на конкурсе отправилась на отдых, удивляя фигурой

Довольно вежливо отнесшись к проигрышу и даже поблагодарив победительницу за время вместе, проведенное на конкурсе, девушка решила уделить время себе и наконец-то отдохнуть. Поэтому Елизавета отправилась в жаркий отпуск, фотографиями из которого делится в социальной сети.

В ее профиле в Инстаграм появилась серия отпускных фото. Елизавета на кадрах позировала в бледно-бежевом наряде с пикантными разрезами на талии и спине. Причем макияж девушки идеально дополнил ее пляжный лук дня.

Минимум деталей, легкий загар и спокойствие во взгляде показали девушку с новой стороны. Дело в том, что Ястремская привыкла блистать на публике в довольно ярких нарядах и с макияжем с очевидными акцентами на глазах или губах.

Проиграв на конкурсе, Елизавета с достоинством заявила, что честно болела за победительницу из Мексики Андреа Мезу, а ее собственные победы еще впереди. К слову, до этого Ястремская уже не раз побеждала в различных конкурсах красоты.

«Красивые королевы, но главная королева всегда одна❤; любовь из Филиппин 🇵🇭; Вау, какое обилие красоток; Любовь от Фили; Поздравления 🎉👏; мы всегда будем любить тебя 🥺❤️🇺🇦; отличные фото 😍; Две прекрасные дамы ...; Такая великолепная 🔥❤️; Люблю тебя из Таиланда❤️; Вы все такие милые вместе ❤; это чистая любовь ♥ ️🇨🇷🇺🇦», - пишут пользователи.

Напомним, украинка Ястремская показала роскошное платье для финала конкурса "Мисс Вселенная".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".