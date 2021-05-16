"Мисс Украина" Лиза Ястремская показала фото в вечернем платье и рассказала об ужине

Как сообщает Politeka.net, в этом году на конкурсе "Мисс Вселенная" Украину будет представлять 28-летняя киевская модель Елизавета Ястремская. Девушка в начале мая оправилась в Голливуд, где будет проходить конкурс, и часто показывает в своем Instagram закулисье и свою жизнь перед главным показом. Так, недавно красотка выложила в микроблоге очаровательное фото в вечернем образе, и рассказала, что в этом наряде она выйдет на сцену финала конкурса "Мисс Вселенная".

Как видно, Лиза запечатлена на сером фоне, а перед камерой появилась в роскошном вечернем платье. Ее наряд декорирован обилием стразов и прямо-таки сверкает, а замысловатый фасон только подчеркивает идеальную фигурку и длинные ног красотки. Волосы девушки собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к фотографиям Ястремская написала: "Мое вечернее платье для выхода на сцену финала 69-го конкурса "Мисс Вселенная". Пользователи тут же принялись активно обсуждать роскошный образ красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Ты прекрасна", "Красотка", "Как красиво", "Идеальная", "Ого, это шикарная Мисс Украина! Платье тебе очень идет", "Вау! Прекрасно. Я тебя люблю", "Удачи тебе, красавица, эта корона твоя", "Настоящая королева Вселенной", "Великолепная", "Это такое потрясающее платье! Уверен, Украина сейчас тобой гордится. Ты такая красивая!", - пишут в комментариях.

Напомним, Украинку "не пустили" в США на конкурс "Мисс Вселенная": "К сожалению, для нас – это...".

Как сообщала Politeka, Названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, Украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная": первые кадры.